شاهد بالفيديو.. تسريب مقطع للحظة وضع “الحناء” للفنانة المصرية داليا البحيري على يد “حنانة” سودانية بالخرطوم.. شاهد رد فعل الفنانة





بلغ اهتمام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بزيارة الفنانة المصرية داليا البحيري للخرطوم بالاهتمام بكل تفاصيلها وكل ما قامت به خلال فترة زيارتها للسودان.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فبعد نشر صور لها أثناء جلسة تصوير ظهرت فيها وهي ترتدي فستان وعلى وراسمة على يدها الحناء السودانية, قامت بعض الصفحات بتسريب ونشر مقطع فيديو لها وهي أمام إحدى الحنانات السودانيات.

حيث ظهرت البحيري وهي تسلم يدها للحنانة التي أبدعت في رسم الحناء لها بطريقة أدهشت رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى أنغام الفنانة السودانية الشهيرة انصاف مدني.

حيث ظهرت الممثلة السودانية الشهيرة وهي سعيدة بتلك اللحظة وقد وضح ذلك من خلال ردة فعلها لصاحبة الهاتف التي قامت بتصويرها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

