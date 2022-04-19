السودان .. حملة مفاجئة وضبط أدوية مهرّبة





يدعو حبيب الله الصيدليات إلى ضرورة توفير الأدوية المسجّلة وفق قانون المجلس .

ضبط المجلس القومي للأدوية والسموم في الجزيرة كميات كبيرة من الأدوية المهرّبة وغير المسّجلة بوزارة الصحة السودانية.

وشنّ المجلس جولة تفتيشية، مؤخرًا، على العديد من الصيدليات بمحلية ود مدني.

وقال رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم حبيب الله النور، بحسب تعميمٍ صحفي، إنّه تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية التي ينصّ عليها قانون المجلس القومي للأدوية والسموم ضد كافة الصيدليات المخالفة.

باج نيوز