اتّجاه في الحكومة لدعم القمح





كشفت مصادر مطّلعة أنّ الحكومة تعتزم بيع القمح المحليّ لشركات المطاحن الوطنية.

وقالت المصادر بحسب “باج نيوز” أمس، إنّ سعر الطنّ في الأسواق حالياً يبلغ 280 ألف جنيه بواقع 28 ألف جنيه للجوال زنة 50 كيلو.

وأشارت إلى أنّ الحكومة ستعود مرة أخرى للدعم، لأنّ شراء الطن من المزارعين بـ430 ألف جنيه بواقع “43” ألف للجوال.

يذكر أنّ الحكومة وفي حال بيعها الجوال بسعر السوق للمطاحن، فإنّ الدعم للجوال سيصل إلى 15 ألف جنيه.

ويصل استهلاك السودان من القمح مليوني طن في العام، في وقتٍ يتراوح فيه الإنتاج 12%.

ومؤخراً، ارتّفعت أسعار الخبز في السودان بنسبةٍ كبيرةٍ، وبلغت قطعة الخبز الواحدة 50 جنيهاً.

صحيفة اليوم التالي