محتجون يغلقون مكاتب هيئة الجمارك السودانية بميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن





أغلق مُحتجون على إجراءات جمركية، مكاتب هيئة الجمارك السودانية بميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن صباح اليوم الثلاثاء.

وطرد المُحتجون، منتسبي هيئة الجمارك من مكاتبهم ومن ساحات العمل داخل الميناء، احتجاجاً على قرار مدير دائرة جمارك البحر الأحمر العميد شرطة محمد يوسف محمد أبكر المتعلق بإيقاف استيراد البضائع المشحونة في الطبالي، والقاضي بالاستيراد عن طريق الحاويات المعتمدة وفق معايير التجارة الدولية، إضافةً إلى منع استيراد الملابس المستعملة، وحصر البضائع المشحونة في البرّادات على الأدوية والخُضر والفاكهة واللحوم المجمدة.

وأكد المحتجون من عمال المناولة داخل الميناء، أن قرارات الجمارك تهدد مصالح آلاف العاملين داخل ميناء سواكن، عمال المناولة وتشل حركة اقتصاد سواكن المعتمد كلياً على حركة البضائع في الميناء.

بورتسودان: عبد القادر باكاش

صحيفة السوداني