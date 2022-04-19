محامي حنين حسام يكشف مفاجأة بعد الحكم عليها بـ3 سنوات





كشف محامي الفتاة، حنين حسام، المشهورة بفتاة “تيك توك” في مصر، مفاجأة بعد الحكم عليها بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار في البشر.

وقال محامي الفتاة بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبتها بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة الاتجار فى البشر، إنه سيتقدم بطلب لخروج موكلته بعد نصف المدة التي قضت منها 21 شهرا خلف القضبان.

وأوضح أنها من الممكن أن تخرج في أقرب عفو قادم وتكون خارج القضبان قريبا، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وكانت النيابة العامة، قررت فى وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاتجار فى البشر.

البيان