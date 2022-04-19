طلب بالإفراج عن متهمين في بلاغ انقلاب الإنقاذ





على نحو مفاجئ تقدمت هيئة دفاع المتهمين في قضية مدبري انقلاب الانقاذ بطلب للمحكمة للإفراج بالضمانة عن المتهمين الذين بلغوا سن الـ(70) عاماً .

ويواجه الرئيس المخلوع عمر البشير و(27) من قيادات النظام البائد الإتهام بتدبير إنقلاب الـ30 من يونيو 1989م.

والتمس محامو دفاع المتهمين من هيئة المحكمة اليوم الفصل فى طلبات الافراج عن المتهمين بالضمانة فى أقرب فرصة ممكنة ، وعزوا طلبهم أسوة ببعض المتهمين الذين أفرج عنهم بالضمانة في وقت سابق فى ظل مواجهتهم ذات الاتهام علي ذمة الدعوي وبقية المتهمين بحد طلبهم .

من جهته رفعت المحكمة جلستها اليوم إلى الثلاثاء المقبل.

صحيفة الصيحة