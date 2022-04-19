(حادث) يخلف إصابات وسط منسوبين للدعم السريع





كشفت قوات الدعم السريع عن تعرض عربة (دورية) كانت ضمن عدد من الدوريات تم تكليفها بعملية البحث عن معدّنين سودانيين فُقدوا بصحراء الشمالية، إلى حادث أدى لانقلابها وإصابة ٩ أفراد من قوات الدعم السريع.

وأكد اللواء ركن عثمان محمد حامد في تصريح صحفي، أنه تم الإخلاء العاجل للذين تعرضوا لإصابات خطرة لتلقي العلاج في الخرطوم ، وأوضح أن الحادث لم يعق عملية البحث عن المعدنين المفقودين بصحراء الشمالية واستمرار القوات في المهمة.

يذكر ان قوات الدعم السريع المرابطة في الصحراء ضمن مهامها الروتينية، تلقت نداء استغاثة من مواطني منطقة (البخيت) ريفي محلية مروي بالولاية الشمالية، للبحث عن 10من أبناء المنطقة مفقودين منذ يوم السبت الماضي، حيث كانوا في عملية تنقيب عن الذهب. وقد بادرت قوات الدعم السريع بالاستجابة الفورية لنداء الأهالي.

وأشار أهل المنطقة إلى أن المنقبين كانوا قادمين من المثلث عبر الحدود السودانية المصرية، وهم على متن عربة بوكس موديل 2009.

صحيفة الصيحة