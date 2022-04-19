الإمارات تستدعي سفيرة السويد وتبلغها احتجاجا على حرق المصحف





أعلنت الإمارات، الثلاثاء، استدعاء سفيرة السويد، ليزلوت أندرسون، وأبلغتها الاحتجاج على قيام متطرفين بإحراق نسخ من القرآن الكريم.

والخميس الماضي، أقدم زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي راسموس بالودان، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

وأفادت الخارجية الإماراتية في بيان، بأن ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي “استدعت أندرسون وأبلغتها احتجاج الإمارات على ما أقدم عليه متطرفون في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم”.

و أكدت الهاشمي، رفض الإمارات للحادثة، مشددة على أن “مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان”.

وهذا ثاني موقف عربي بالاستدعاء لدبلوماسيين سويديين بشأن الواقعة، التي أثارت استنكارا إسلاميا وعربيا واسعا ولا يزال مستمرا.

والأحد، استدعت الخارجية العراقية، القائم بأعمال السفارة السويدية في بغداد هاكان روث، على خلفية الحادث، واعتبرته “استفزازا لمشاعر المسلمين وأساء بشكل بالغ الحساسية لمقدساتهم”.

ونددت تركيا إضافة للعديد من الدول والمنظمات العربية والإسلامية عبر بيانات رسمية، بإحراق المصحف بالسويد

البيان