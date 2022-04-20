من خلال صور نشرتها.. إعلامية سودانية معروفة تزعم أنها شبيهة الفنانة المصرية داليا البحيري وتطلب مقابلتها ومتابعون: (نفس الدواء لكن شركة تانية)





صنعت زيارة الفنانة المصرية داليا البحيري للعاصمة الخرطوم الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والتي اهتمت بتفاصيل الزيارة وكوليسها بصورة جعلت منها الترند الأشهر.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين للكواليس الخاصة فقد نشرت إعلامية سودانية معروفة صورة لها وأخرى للفنانة المصرية أكدت من خلالهما عن وجود شبه بينها وبين البحيري.

الإعلامية سلمى فيصل كتبتها على حسابها عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أن نشرت صورة لها (حد يقول لي داليا البحيري شبيهتك عايزة تسلم عليك).

ولم تكتفي بذلك بل أعقبتها بصورة أخرى لها وضعت جوار صورة الممثلة المصرية لتثبت لأصدقائها حقيقة الشبه الكبير بينها وبين داليا البحيري.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أجمع أصدقاء الإعلامية سلمى فيصل عن وجود شبه كبير بينهما, حيث مازحها أحدهم (نفس الدواء لكن شركة تانية).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين