شاهد بالصور.. الفنانة المصرية داليا البحيري تشعل مواقع التواصل العربية والسودانية بارتدائها (الثوب) السوداني قبل ساعات من مغادرتها الخرطوم





أحسنت الفنانة والممثلة المصرية الشهيرة داليا البحيري وداع الشعب السوداني بتجسيدها لكل طقوس المرأة السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الفنانة التي حضرت للسودان قبل يومين من أجل تصوير حلقة لصالح قناة البلد السودانية سيتم بثها خلال عيد الفطر المبارك, قد جسدت التقاليد السودانية وعايشتها.

حيث ظهرت في صور نشرتها محررة موقع النيلين في وقت سابق وهي تتجمل بالحناء السودانية وترسمها على يديها, الأمر الذي زاد من جمالها وتألقها حسبما ذكر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

واليوم وقبل ساعات من مغادرتها الخرطوم في رحلتها السريعة التي انتهت, أشعلت البحيري مواقع التواصل العربية والسودانية وذلك بعد ظهورها وهي ترتدي الثوب السوداني.

حيث نشرت مواقع عربية صور الممثلة المصرية وهي ترتدي الثوب السوداني وعلى يديها الحناء السودانية, حيث كتبت إحدى الصحف العربية ( النجمة المصرية داليا البحيري تحتشم في السودان).

أما داخل مواقع التواصل الاجتماعية بالسودان فقد أشاد روادها بطيبة الفنانة المصرية وأجمعوا على استحقاقها للحناء والثوب وجميع التراث النسائي السوداني.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين