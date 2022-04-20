عيساوي: تبخيسا ل (..) نشطت بالميديا الكتاكيت المخروشة والفراريج المطلوقة والديوك المسنة





إسلام الفاروق

لقد بث نشطاء إسلاميون فيديوهات وصور من إفطار التيار الإسلامي العريض من أرض القرآن (خرتوم ود اللمين). وبقية البقاع الطاهرة بسودان اللوح والدواية. وتبخيسا لذلك نشطت بالميديا الكتاكيت المخروشة. والفراريج المطلوقة. والديوك المسنة. بأن ما تم بثه مدبلج من الوقوف بعرفة. شكرا لحسن المتابعة.

ربما فات على الأغبياء بأن الجموع كلها بزي سوداني (جلابية وعمامة). أي ليس هناك لبس إحرام. لا يا هؤلاء إنها الحقيقة التي استيقنتها أنفسكم وكفرتم بها. هذا هو الشارع الثوري الحقيقي. وليس (التوري) المصنوع. ثورة ضد الدعارة والخمور والميوعة والخرشة. ثورة هاديها كتاب الله. وحاميها شباب لو استعرضنا بهم البحر ما تأخر منهم أحد. وأظن أن سحابة الغم والهم منذ الأمس قد أمطرت حجارة من سجيل بديار قحت. بعد إعلان تأسيس التيار الإسلامي العريض.

ولمزيد من الاستمطار نعلن بأن باب التيار سوف يطل مفتوحا للحزب الإتحادي بعد تجاوزه لخلافات الماضي. ولأحزاب الأمة ماعدا حزب مريومة إلا بعد الغسيل سبعا وآخرهن بالبرهان من نجاسة كلاب قحت اليسارية التي ولغت في إناء بعض قيادات لا قاعدته. وكذلك بقية الأحزاب الوطنية.

ونتمنى أن يتزين التيار بنوبات التصوف ومحاضرات السلفية. ونسأل الله أن يعز ذلك التيار بعمر زمانه (المؤتمر الوطني) قريبا عبر بوابة القضاء النزيه. ليخرج التيار في المواكب الهادرة مفرقا بين حق الإسلام وباطل قحت. ومستعدا للمنازلة في ساحة الممارسة السياسية القادمة.

وخلاصة الأمر نبتهل للواحد الديان: (اللهم إن تخذل ذلك التيار لا تعبد في أرض السودان بعد اليوم.. اللهم عليك بعويش قحت الذين أتوا من كل فج عميق لمحاربة دينك. اللهم كما تكفلت بحفظ ذلك الدين. أجعلنا الناصرين له لا المتفرجين).

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الثلاثاء ٢٠٢٢/٤/١٩