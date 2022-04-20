إفطارات الإسلاميين تهز أركان عرش بني علمان في جميع ولايات السودان





بعد أن تشابكت الأيادي الإسلامية بالأمس … وأنجبت لنا مولودا جديدا طاهرا عفيفا نقيا سموه بالتيار الإسلامى … تيقنا بأن هذا المولود الجديد هو رجل المرحلة القادم الذي سيوحد كلمة الأمة الإسلامية وسيحمي دينها بالمهج والأرواح … وسيقود الإسلاميين حتي الوصول للإنتخابات ومن ثم الفوز الكاسح فيها …

جينا لله طائعين الله … وارتضينا الإسلام دينا الله … شايلين كلينكيتنا واربجينا اوووه … والدوشكا في إيدنا وإس بي جينا الله … الآن خرجت الأسود من عرينها معلنة كنس ومسح جميع الأوساخ وردم كل المستنقعات القحتاوية القذرة التي دنست بأقوالها وافعالها أرض السودان الطاهرة وشوهت صورته الإسلامية الناصعة إقليميا وعالميا … أنا لو ماجيتا من ناس (كوز) وااا أسفاي وااا مأساتي وااا ذلي … خرجت جموع الصائمين الطاهرين المصلين قاصدين أرض الإفطار إحتفالا بغزوة بدر الكبري … وخرجوا بحر مالهم لم ينتظروا تنظيما لكي يرسل لهم سيارات لتقلهم إلي أرض الإفطار … ومنهم من أتي بقدميه ولم يمنعه جوعه وعطشه من بلوغ مبتغاه …

كم أنتم عظيمين أيها الإسلاميون والله العظيم إني أحبكم في الله … وأتوا بأقدامهم لكي لا يفوتهم الأجر والثواب … والشئ الأجمل والأروع أن غالبية الحضور من الشباب والطلاب (من الجنسين) مما يدل علي أن المجاهدين كانوا علي جاهزية تامة واستعداد 1000% لأي طارئ … والله الشباب ديل كانوا في شوق شديد لملاقاة سفهاء قحت …

وما كده وبس في ناس منهم تأسفوا لعدم حضور الذين هددوا ووعدوا بأن يدوسو الكوز في الإفطار … بعد كده يا قحاتة أي (قرد) يطلع شجرته وأي (فار) أو (جقر) يدخل جحره … لأن الأرض هذه لنا لا لسوانا … دايرين تقعدوا بي أدب وإحترام مرحب بيكم السودان للمحترمين والمحترمات وإلا هات (الفلقه ياجابر) وح نخلي دمها ترعه … والله ياقحاتة لعب شفع ولعب وليدات تاني مافي … والما عندوا والي يربيه ح نربيهو ليه … وكذلك الما عندها والي يربيها ح نربيها ليهو … والله ما حارقاني إلا عبارة أي كوز ندوسو دوس … في زول عاقل وواعي كده يا قحاتة بيقول ذي كلامكم ده ( الله يجازي الخرشة الما كسبتكم خيرا أبدا ) … هو الكوز هين ولين عشان ينداس ليكم بالساهل كده … في زول بدوس ليهو جمر حي …

بس شفت الكوز ده جمر حي عديل كده كان دستو بحرقك حرق الجن … والجلالة بتاعة الجيش البتقول الراجل الحمش فوق الجمر بمش … إنتم الحماشة دي بعيدين منها وتلقوها وين ؟ وجيبوها من وين ؟ مع المثليين وناس درشونا والبنوت نيام … الحماشة والمشي في الجمر خلوهو لي ناسو وأسيادو الكيزان … وأخيرا نعلن للعالم أجمع المساند للمشروع القحاتي العلماني بالسودان أنه وبالأمس تم تشييع (قحت) وسفهائها وعملائها وقطيعها إلي مثواهم الأخير في مقابر مزبلة التاريخ السياسي وبعد دفنها يكون قد تم قلب أتفه واسوأ وأرذل وأحقر صفحة مرت علي التاريخ السياسي السوداني …

📌دبوس حاااااار جدا

وأخيرا نقول شكرا لأولادنا في تأمين الإفطار بالأمس وأخص بالشكر كتائب الدفاع الشعبي من قوات خاصة ودبابين وطيارين كما نخص بالشكر أخوانا ( الشيشان ) في الشرطة الشعبية …

🖋️د. أحمد منصور المحامي