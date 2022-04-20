شاهد بالفيديو: الممثل والكوميديان محمد جلواك في تصريحات نارية “أنا مادي وعشة الجبل أشهر مني”





كشف الممثل والكوميديان محمد جلواك خلال برنامج إعترافات الذي يبث على قناة البلد الفضائية إن عشة الجبل مشهورة أكثر منه ومن المذيعة ملاذ وذلك بعدما ذكر إن هنالك أشخاص ليس لهم علاقة بالدراما وظهرو في مسلسلات رمضانية وعندما قالت له ليس هنالك شخص خارج الوسط دخل مجال الدراما سوي المطربة عشة الجبل أكتفي بعدم ذكر اسم اي شخص ما حتي لا يدخل نفسه في احراجات ولكن ملاذ لم تدعه وشأنه وذكرت له أسم “عشة الجبل” فرد عليها قائلا ” عشة الجبل مشهورة اكتر مني ومنك” .



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز )فقد ذكر جلواك إن الجبلية كل الشعب السوداني يعرفها ويسمع أغنياتها لكن لم تربطه بها أي علاقة شخصية فقط يعرفها كمطربة.

ولم يسلم جلواك من ملاذ التي تطرقت إلي الحديث عن أنه شخصية مادية وأكد لها ذلك خلال حديثه وكان قد صرح من قبل في عدد من اللقاءت بذلك.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)