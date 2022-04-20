خبير بمجال الطاقة: التدخلات السياسية الخارجية تسببت في تأخر اقتصاد النفط





شدد الخبير في مجال الطاقة والنفط، فتحي أبو الحياء، على ضرورة البحث عن بدائل أخرى في اقتصاديات الطاقة من أجل زيادة الانتاج. ووصف ابو الحياء الحديث عن وجود مؤامرات من دول خارجية لعدم استخراج النفط بالأمر الصحيح وأكد، خلال الندوة التي نظمت أمس ان وزارة الطاقة، في السابق لم تكن تملك معلومات كافية عن مجال النفط وأشار إلى ان التدخلات السياسية من الخارج تسببت في تأخر اقتصاد النفط وتعطيل الانتاج.

وحذر ابو الحياء من مغبة اتخاذ القرارات السياسية نظراً لآثارها الكارثية على الاقتصاد، وقطع أنها لن تقود البلاد إلى الأمام، وأرجع تكرار الاعتداءات على حقل بليلة النفطي بسبب عدم قيام الشركات العاملة بواجب المسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين من صحة وتعليم بجانب انتشار السلاح في أيدي المواطنين.

وفي سياق متصل أوضح ابو الحياء ان المنطقة الصحراوية التي تقع بالقرب من الحدود الليبية تعتبر من أغنى المناطق في انتاج الطاقة.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة