حزب الأمة القومي يحمل حكومة الانقلاب مآلات الواقع المأساوي





حمّل حزب الأمة القومي حكومة الانقلاب ومن شايعهم كلّ مآلات الواقع المأساوي من انهيار إقتصادي، وارتّفاع معدلات تكاليف الحياة المعيشية وتوسّع دائرة الفقر والعوز والزيادة الخرافية في جبايات المالية بدلاً عن زيادة المرتبات إضافة لمظاهر الانفلات الأمني.

ورحّب حزب الأمة القومي في بيان أصدره المكتب السياسي للحزب أمس، بأيّ جهدٍ مخلصٍ لحلّ أزمات البلاد بالطرق السلمية.

وأمنّ المكتب السياسي على ما ورد في بيان مجلس التنسيق بترحيبه بدعوة الحوار الصادرة عن سلطة الإنقلاب مشروط بتهيئة المناخ وإلغاء تبعات الإنقلاب وإتباع القول بالعمل. وأضاف” هذا لم يحدث حتى الآن رغم مرور المدة الزمنية التي حددوها وهذا يقدح في مصداقيتهم ، ومما يؤسف له قيامهم بنقيض قولهم وإستمرارهم في اعتقال القيادات الشبابية واستمرار اعتقال السياسيين واحتفائهم برموز النظام البائد وإرتمائهم في أحضانهم”.وأعلن الحزب عن خطوة تقضي بمخاطبة القائمين على أمر المبادرة الثلاثية، بهدف المطلوبات العملية والإجرائية من أجلّ ضمان نجاح مسعاهم في جمع الصفّ الوطني.

صحيفة الجريدة