برطم: حريصون على تذليل المعوقات التي تواجه المزارعين





التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية أبو القاسم برطم بالقصر الجمهوري اليوم، بوفد تجمع اتحاد مزارعي القطاع المطري بولايات السودان المختلفة.

وقال نائب رئيس التجمع غريق كمبال آدم ، في تصريح صحفي ،إن اللقاء تطرق للمشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين في القطاع المطري بجانب قضايا السلم والبنك الزراعي، والمزارعين المعسرين.

وأشار غريق إلى أن عضو مجلس السيادة، أكد حرصه على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المزارعين ، لافتاً إلى أن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل برئاسة برطم وبمشاركة كافة الجهات المختصة ( وزارة المالية، وزارة الزراعة، ومحافظ بنك السودان، ومدير البنك الزراعي )، لبحث العديد من القضايا والملفات المتعلقة بالمزارعين ومعالجة قضيتي تسويق محصول القطن وارتفاع أسعار الذرة.

صحيفة الصيحة