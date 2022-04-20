كشف معلومات صادمة حول شهداء فض الاعتصام





كشفت لجنة المفقودين، عن معلومات صادمة حول شهداء فض اعتصام القيادة العامة، وأكدت تعرض الثوار لانتهاكات جسيمة، فيما أعلن رئيس اللجنة الطيب العباسي عن احصائية جديدة لشهداء فض الاعتصام، وقال إنها بلغت حوالي (382) شهيداً.

وأشار العباسي في حوار أجرته معه (الحراك)، ينشر لاحقاً، إلى أن اللجنة توصلت في تحقيقاتها مع بعض المنظمات الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري، تشير إلى أن موعد دفن الجثث كان في الأسبوع الأول من شهر يونيو بالعام 2019، وأضاف أن اللجنة توصلت الى هذه المعلومات بعد أن قامت بفحص (الحشرات والاعشاب) الجنائية حول المقبرة، وأوضح العباسي أن اللجنة لجأت الى تقنية (الستلايت) بواسطة الأقمار الصناعية لتحديد زمان الواقعة. وأوضح أن اللجنة قد بذلت جهوداً مضنية بمستوى عالٍ من البينات لها علاقة بالادلة الجنائية والمعامل الجنائية ومسرح الحادث ولها علاقة أيضا بالآثار التي تركتها بعض الآليات في موارة هذه المقابر، وتابع ان البيانات المبدئية تشير إلى ان هذه الجريمة تم تنفيذها في كتمان تام من منفذيها.

الخرطوم ـ إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي