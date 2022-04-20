استقرار السلع الاستهلاكية بالأسواق





تشهد أسواق العاصمة الخرطوم استقراراً في أسعار السلع، ووفرة في البضائع، وكساداً في الحركة الشرائية، وعزا بعض التجار الركود للغلاء.

قال تاجر سكر جملة ببحري، عيسى الحسن، في حديثه لـ(السوداني)، إن هنالك استقراراً في كل أصناف السلع الاستهلاكية، وتراجعاً في بعضها؛ بسبب تراجع سعر الصرف، مبيناً سعر بكت دقيق سيقا تراجع من (7٫500) إلى (6٫300) جنيه، أما دقيق زادنا (5٫300) جنيه، وسعر جوال السكر زنة (50) كيلو بسعر (23) ألف جنيه، وسعر جركانة زيت الفول (15) ألف جنيه، وسعر زيت شمس (24) ألف جنيه لعبوة (4) لترات، وسعر (1) لتر (19٫500) جنيه، متوقعاً تراجعاً في الأسعار حال استمر تراجع أسعار العملات، وتابع: “نتمنى تراجع أسعار المشتقات البترولية”.

أكد تاجر سلع ببحري، الهادي إسماعيل، استقرار أسعار السلع؛ نتيجة للوفرة وانخفاض أسعار العملات ، مبيناً سعر رطل زيت الفول استقر في سعر (600) جنيه، أما سعر الجركانة الكبيرة عبوة (36) رطلاً فانخفض من (16٫5) إلى (16) ألف جنيه، متوقعاً المزيد من تراجع أسعار السلع، بتراجع أسعار العملات، ولفت إلى استمرار الكساد بالأسواق.

وفي السياق ذاته، قال تاجر سلع بالخرطوم، إدريس مامون، إن تراجع أسعار العملات انعكس إيجاباً على تراجع أسعار أصناف السلع الاستهلاكية كافة، المحلية والمستوردة، مبيناً أن سعر زيت صباح عبوة (1) لتر انخفض من (1٫800) إلى (1٫500) جنيه، وجركانة الفول الكبيرة (16) ألف جنيه، متوقعاً المزيد من تراجع أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق لتراجع أسعار العملات، فيما استقر سعر دقيق زادنا بكتات (10) كيلو، في (5٫300) جنيه .

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني