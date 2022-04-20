لخدمة النساء.. 154 موظفة يعملن على أبواب المسجد الحرام





تقوم 154 موظفة من ذوات الخبرة والكفاءة، على الأبواب النسائية بالمسجد الحرام، حيث يقمن بعملية التأكد من حقائب القاصدات بمهنية واحترافية عالية موزعين على الأبواب البالغ عددها 17، كما يقمن باستقبال قاصدات المسجد الحرام والترحيب بهن وتسهيل حركتهن.

وتعد هذه الإدارة الواجهة التي تستقبل الزائرات والمعتمرات عند دخولهن للحرم المكي الشريف، ومن أبرز خدماتها تنظيم دخول ضيفات الرحمن عبر أبواب المسجد الحرام وتوجيههن إلى الأبواب والمداخل ذات الكثافة الأقل، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لقاصدات البيت الحرام كي يؤدين مناسكهن بكل راحة وطمأنينة.

كما تسهم إدارة الأبواب النسائية في العديد من الخدمات التي تساعد على تقليل حدة الازدحام في ظل توافد أعداد كثيفة من المعتمرين والزوار.

ويعمل فريق إدارة الأبواب النسائية بالتعاون مع الجهات الأمنية، على تحويل مسارات المعتمرين والزوار بالإضافة إلى تحويل بعض الأبواب الأخرى للخروج فقط وذلك بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام.

العربية نت