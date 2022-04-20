لقاء بين البرهان ، جبريل و وفد من لجنة المعلمين





كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن عقد وفد من اللجنة لقاء مع رئيس مجلس السيادة ؛ عبدالفتاح البرهان و وزير و وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي.

و قالت اللجنة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” إن اللقاء ناقش المطالب المرفوعة من قبل لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤ ألف جنيه و الالتزام بهيكل واحد للأجور (٢٠٢٢م) بجميع ولايات السودان و صرف فروقات الأشهر من يناير و حتى مارس عطفاً على الانتهاكات التي طالت المعلمين جراء الإضراب في كل السودان.

و أوضحت أن وزارة المالية التزمت بصرف المرتبات وفقا لهيكل ٢٠٢٢م كاملا و صرف منحة عيد الفطر وفقاً لهيكل ٢٠٢٢م و جدولة فروقات الأشهر السابقة.

و أضافت “تم أيضا الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين وزارة المالية ولجنة المعلمين السودانيين لمتابعة تنفيذ القرارات “.

و أشارت إلى تأكيد الوفد على موقفه الثابت و المعلن من كل القضايا الوطنية و ضرورة التمسك بالتغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة و تطويره حتى بلوغ الغايات.

و تابعت “سيتم التواصل مع لجان المعلمين بالولايات والمحليات لعكس نتائج الاجتماع واتخاذ ما يلزم من قرارات بعد التشاور مع المعلمين، كما ستتم مناقشة مخرجات اللقاء في اجتماع اللجنة العليا للإضراب غدا الخميس” .

باج نيوز