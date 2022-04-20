شاهد بالصورة: تنمر وردود أفعال ساخرة تجتاح منصات التواصل عقب نشر صورة تجمع كبار الفنانين السودانيين لحظة إستقبال البحيري





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعت عمالقة الفن السوداني وبعض المذيعين الذين كانو بصدد إستقبال داليا البحيري بمنزل رئيس نادي الهلال السيد أشرف الكاردينال.

وبحسب متابعات محررة( كوش نيوز) فقد تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة التي جمعت بين ترباس وفرفور وآخرون بسخرية وتنمر على الطريقة التي كانوا يجلسون بها على الكرسي الذي يبدو أنه كانا لايسعهم سويا.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي كتبوا عدداً من التعليقات الساخرة مصاحبة للصورة التي تم نشرها وتداولها حيث علق أحدهم قائلا” ديل كانوا منتظرين بت البحيري تطلع من الحنانة “.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)