يونتامس تطلع على الأوضاع بجنوب دارفور عقب الأحداث القبلية





التقى والي جنوب دارفور بالانابة بشير مرسال حسب الله بنيالا اليوم وفد بعثة (يونتامس) برئاسة رئيس مكتب اليونتامس بدارفور ابين بولا حيث بحث اللقاء الاوضاع بالولاية عقب الاحداث القبلية الاخيرة التي شهدتها الولاية.

وأطلع الوالي الوفد على جهود الحكومة في احتواء المشكلات الأخيرة التي وقعت بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات بجانب الجهود الجارية لقيام مؤتمر الصلح ووقف العدائيات

وطالب بشير الأمم المتحدة (يونتامس) لعب دور أكبر في بناء السلام حتى يتحقق الأمن والاستقرار وإنهاء الصراعات بدارفور.

وأوضحت رئيس الوفد أن الهدف من زيارتهم لولاية جنوب دارفور الوقوف على الأوضاع العامة بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت بين الفلاتة والرزيقات بجانب جهود الحكومة في هذا الاتجاه بجانب جلوسهم مع أطراف النزاع لانهاء هذه المشكلة.

وكالة سونا