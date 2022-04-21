بالصورة.. مواطن أمريكي (بالزيّ السوداني والعصا) يثير التعليقات على منصات التواصل





أثارت صورة مواطن أمريكي (بالزيّ السوداني والعصا) اهديت له من قبل أسرة سودانية بالخرطوم، موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي في السودان.

وظهر “جورج” زوج القائمة بالأعمال بالسفارة الامريكية لدى الخرطوم، لوسي تاملين، بالجلباب السوداني والعمامة، والعصا، في مشهد لافت، أثار العديد من التعليقات.

وكانت القائمة بالأعمال الأمريكية، لوسي تاملين وزوجها جورج وأعضاء آخرين من السفارة، لبوا دعوة إفطار من قبل عائلة السيد محي الدين مصطفى، يوم أمس الثلاثاء، في منزلهم بسوبا شرق، اهدي لها خلال الزيارة، ثوب نسائي سوداني، وجلباب وعمامة وعصا لزوجها.

الخرطوم: (كوش نيوز)