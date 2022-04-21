



1 إن نشاط السيد فولكر قبل وعيد وتهديد الفريق البرهان بامكانية طرده/ ليس كبعده/ ليس هذا فحسب/بل قد اعلن الرجل اليوم بانه قد اقدم علي عملية فصل مستشاره السياسي السيد امجد فريد / بضغوط /قرار / من المكون العسكري !!

2

كان السيد فولكر يكرر دائما بانه قد اتي الي الخرطوم بطلب من الحكومة السودانية/ لكنه الآن فقط أدرك بانه يمكن طرده من الخرطوم بقرار من الحكومة السودانية نفسها / فقديما قيل/ان الذي يعينك يمكن أن يقيلك

3

لقد تمكن تنظيم الحرية والتغيير (كأكبر تنظيم سياسي في تاريخ السودان ) /كما يحلو لاهله / لقد تمكن في بادئ الأمر من أن يقنع الرجل/فولكر/ بأن قحط هي القوي الرئيسية الغالبة في البلاد ولا صوت يعلو علي صوتها /ولكن منذ حادثة الانقلاب/نعم الانقلاب والاطاحة بها/ادرك الرجل بأن للأكمة ماوراءها/وان/كما يقول الفيتوري / أن الغافل من ظن الاشياء هي الأشياء / علي أن امر احزاب اليسار لم يكن إلا كصوت صخب الصفيح الفارغ

4

علي ايام غطرسته الاولي رفض السيد فولكر استلام خطاب من مسيرة حاشدة وصلت مكمن إقامته / وقال بوقاحة/ هولاء فلول النظام السابق/ قال ذلك كما لو انه ناشط سياسي سوداني / ويفترض ان الرحل الاممي يكون علي مسافة واحدة من كل مكونات الشعب / ولكنه طفق يتحرك ويتحدث بلسان قحط

5

كانت كل تقارير السيد فولكر امام لجان مجلس الامن/كما لو انها احدي جلسات المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير/ لدرجة لو أنك حجبت صورة السيد فولكر لقلت هذا هو صوت الدقير او أي ناطق باسم قحط !!

6

غير أنه /كل يوم جديد يمر علي السيد فولكر في السودان يكتسب فيه قناعة جديدة/ الي ان بلغ أزيز الكتيبة الخضراء/ حشد الساحة الخضراء/ فأوشك يومها ان يهتف في وجه حميدتي بانه قد كبر ملك اخيك البرهان / لكنه ليس الملك ولا العسكر سيدي فولكر ولكنها جذوة النبوة وشعلة الرسالة التي لاتنطفي ابدا / والله متم نوره ..

7

الي ان جاء حشد افطار المنتزه/يوم المنتزه/ يوم ان زلزلت مدينة الرياض زلزالها واخرجت الحركة الإسلامية اثقالها / وكأني يومئذ بالسيد فولكر يسير في ركاب هتاف الطيب صالح/ من اين اتي هؤلاء !!

8

سيدي فولكر /إن الزمان قد استدار كهيئته يوم أن كانت الارض تهتز تحت هدير هتاف / هذا الصوت صوت الشعب وهذا الشعب شعب مسلم/ ما أشبه الليلة بالبارحة/ فالاخرون /دعك من فولكر / ماكانوا يتصوروا بأن التاريخ يمكن ان يعيد نفسه بهذه القوة وهذه السرعة ..

9

ثم لازالت الإفطارات تتري و القادم أقوي /فلقد صام الإسلاميون ثلاثة سنوات عن الكلام المباح/ واليوم يفطرون علي مليونيات ليس ككل المليونيات …

10

اطلق الزعيم الشيوعي ماو في اربعينات القرن الماضي مقولته الشهيرة / بان الثورات العظيمة يخطط لها الاذكياء وينفذها الابطال ويستغلها الجبناء/ فلقد اختطفت الثورة ووضعت في مواجهة قيم الشعب / ذلك مما مهد الطريق الي هذا الانفجار الاسلامي والبركان الوطني.. تصبحون على خير

أبشر الماحي الصائم