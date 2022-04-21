شاهد بالصور.. الفنانة المصرية داليا البحيري تدخل الفنانة السودانية ايمان الشريف في فتيل “ضيق” والسبب (الثوب) و (الحناء)





واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان اهتمامهم بالفنانة المصرية داليا البحيري وبتفاصيل زيارتها الأخيرة للسودان.

حيث تبارت صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على نشر صورها بالثوب السوداني وبالحناء التي ظهرت بها خلال زيارتها.

كما قامت ذات الصفحات بعقد مقارنة بينها وبين بعض الفنان السودانيات اللاتي اشتهرن بارتداء الثوب الأنيق, وأشهرهن الفنانة الشهيرة إيمان الشريف.

حيث تم إجراء استفتاء حول ما هي الفنانة الأكثر تألقاً وجمالاً بالثوب؟ ووفقا لرصد متابعة محررة موقع النيلين فقد جاءت الاجابات متباينة مع وجود أفضلية للفنانة السودانية.

لكن بعض المعجبين بالممثلة داليا البحيري أكدوا أنها ظهرت متألقة بالزي السوداني وتفاصيله, كما ذكروا أنها أدخلت الفنانة ايمان الشريف وكل المطربات في فتيل ضيق.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين