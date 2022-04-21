شاهد بالفيديو.. الفنانة المتألقة لينا قاسم تدهش المخضرمة حياة طلسم والجمهور بابداعها في أداء أشهر أغنيات البلابل





أبدت الفنانة المخضرمة حياة طلسم إعجابها بالفنانة الصاعدة لينا قاسم والتي شكلت معها دويتو عبر أغنية نجييك ما بتحينا وذلك عبر إحدى حلقات برنامج أغاني وأغاني المذاع على فضائية النيل الأزرق.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تغنت لينا قاسم بالأغنية التي تعد من واحدة من أشهر أغاني فرقة البلابل الشهيرة والتي تضم الفنانة الكبيرة حياة طلسم وشقيقاتها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم تداولوا مقطع الأغنية عبر حساباتهم الشخصية وأشادوا من خلاله بإبداع الفنانة لينا قاسم وتألقها في أداء الأغنية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين