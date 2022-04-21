الخرطوم تنشئ (7) مراكز لأنشطة الأطفال





أعلن والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، عن إنشاء (7) مراكز متخصصة في أنشطة الأطفال بواقع مركز لكل محلية ضمن موازنة العام المالي 2022م وتوفير كافة المعينات المطلوبة.

وزار الوالي اليوم، المجلس القومي لرعاية الطفولة بحضور المدير العام لوزارة التنمية الإجتماعية صديق حسن فريني والأمين العام للمجلس القومي للطفولة د. عبد القادر عبد الله أبوه.

وطالب الوالي الجهات المعنية بالطفل بسن القوانين والتشريعات الكفيلة بحفظ حقوق الطفل وفق المواثيق الدولية التي تجرم استغلال الأطفال في ممارسات سياسية واقتصادية أو استخدام العنف المفرط ضد الأطفال.

ووجه بإنفاذ القرارات والتوصيات التي تعنى بالطفل من ميلاده حتى بلوغ سن الرشد والتي كفلها قانون حماية حقوق الأطفال.

ووجه الوالي وزارة التنمية الاجتماعية بتفعيل مجلس الطفولة بالولاية ودعوة أعضاء المجلس للانعقاد فورا لوضع برنامج عمل لمتبقى العام وتفعيل دور المراكز المعنية بالأطفال.

من جانبه، أكد المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية صديق حسن فريني، اهتمام وزارته ورعايتها للبرامج الخاصة بالأطفال، وقال إن الولاية نفذت كثيراً من المشاريع الخاصة بتنمية مهارات الطفل وعملت مع الجهات المعنية لإيجاد مساحات تخصص للطفل لممارسة هوايتهم.

من جهته، أوضح الأمين العام للمجلس القومي للطفولة د. عبد القادر عبد الله أبوه، أن المجلس يعمل على حفظ حقوق الطفل والمحافظها عليها، وأعلن تعاون المجلس القومي مع حكومة الولاية بغرض تحسين بيئة المؤسسات المعنية بتقديم خدمات مباشرة للأطفال، وقال إن تأسيس المجلس جاء من أجل الحفاظ على حقوق الأطفال حسب الاتفاقيات الدولية التي تجرم استخدم الأطفال في الصراعات والنزاعات السياسية.

صحيفة الصيحة