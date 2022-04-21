الطاقة تعلن توفر الغاز





وقف المدير العام لإدارة الإمداد والتوزيع بوزارة الطاقة والنفط الحسين أبو القاسم، على سير توزيع الغاز ميدانياً بمستودع الشجرة برفقة اللجنة الأمنية وبعض مسؤولي إدارة التوزيع ومستودع الشجرة.

وشملت الزيارة مستودعات الشركات ومنصات تعبئة الغاز وآليات المناولة والتوزيع، والمشاكل الأمنية بالمستودع وركّزت الزيارة على مستودعات شركة أبرسي لمعرفة المشاكل ومعوقات التوزيع والعمل على حلحلتها، كما شملت الزيادة مستودع شركة النيل وتم رفع سعة التعبئة من (150) طن في اليوم إلى (200) طن في اليوم لمقابلة الاستهلاك، مشيداً بالعاملين دورهم في توزيع الغاز.

كما قامت إدارة الإمداد بتدفيع كميات تقدر بـ(4770) طن أي بنسبة (90%) من الخطة الرامية لسد العجز ومعالجة أزمة الغاز من غاز الطبخ للعاصمة والولايات وذلك لمجابهة استهلاك العيد ومنح الولايات الفرصة الكافية لمتابعة سحب كمياتها المخصصة من مستودعات التخزين إلى مستودعات التوزيع للاستهلاك.

وطمأنت الوزارة، المواطنين في كافة الولايات بتوفر الغاز في البلاد بعد استقرار إنتاج المصفاة وانتظام وصول ناقلات الغاز لسد حوجة الولايات، وأعلنت عن وصول ناقلة غاز إلى مربط بورتسودان وسوف يتم توزيعها في أسبوع العيد.

صحيفة الصيحة