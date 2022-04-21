والي شمال كُردفان : نيران مجهولة تلتهم ثلاثة قُرى وتُشَرِّد المئات





كشف والي ولاية شمال كردفان، فضل الله محمد علي، عن نشوب نيران مجهولة المصدر منذ مارس الماضي قضت على (3) قُرى والتهمت عدد (242) منزلاً وشرّدت مئات الأسر وأحدثت خسائر فادحة في المنازل وممتلكات المواطنين.

وأوضح فضل الله في تصريح لـ (السُّوداني) أن القُرى المُتضرّرة من الحرائق هي “قرية ودّ المَكِّي بمحلية أُم دم حاج أحمد وقرية أُم صيقعون الجاك بمحلية أُم روّابة وقرية علوان بمحلية بارا” وأضاف أنّ عدد المنازل التي قضت عليها النيران بلغت (242) منزلاً، منها (103) منازل بقرية أُم صيقعون الجاك، و(83) منزلاً بقرية ود المكي، و(56) منزلاً بقرية علوان، منها (28) منزلاً تعرّضت لحرائق كاملة، و(28) أخرى لحرائق جُزئية، ونبّه إلى عدم التوصُّل إلى الأسباب الحقيقية لنشوب الحرائق حتى الآن.

وقال إن حكومة الولاية وفرت للمتضررين من الحرائق الدعم اللازم المُتمثِّل في مُخيمات الإيواء، والمواد الغذائية، ومياه الشرب، وناشد الوالي مُنظمات المجتمع المدني تقديم مبادرات، وتشجيع المواطنين لتغيير نمط المباني من (القَشِّيّة) إلى المباني الثابتة، مُشيراً إلى أن مشاريع المباني الثابتة يتطلّب مُساهمات مُعتبرة من المنظمات وتشييدها عن طريق الشركات.

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني