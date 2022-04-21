1100 شرطى لتأمين مدنى في العشر الأواخر من رمضان والعيد





وضعت شرطة ولاية الجزيرة خطة تأمينية متكاملة للعشرة الأواخر من رمضان لتغطية المساجد والأحياء عبر إرتكازات وأطواف راجلة ودوريات راكبة في أماكن مرتادي الإجرام. واوضح اللواء شرطة حقوقى محمد الأمين الطاهر مدير شرطة الولاية في تصريح (لسونا) عن وضع كل قوات الشرطة في حالة إستنفار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى من خلال القوى المشتركة لإستهداف بؤر النشاط الإجرامي في كل محليات الولاية وعمل إرتكازات في أطراف ومداخل المدن لمنع السرقات بالتركيز على مدينة مدني حاضرة الولاية حيث تم حشد أكثر من 1100 فرد من الشرطة لتأمين مدينة مدني.

وعبر الطاهر عن فخره وإعزازه بالدعم المتصل من قبل والي الجزيرة ولجنة أمن الولاية لكل خطط وبرامج الشرطة وتوفير المعينات اللازمة لتحقيق الأمن والسلام والطمأنينة للمواطن في حركته وسكنه، داعياً المواطنين في الأحياء الى ضرورة التعاون مع الشرطة ودعم جهودها برفع الحس الأمني والتبليغ الفوري عن الملاحظات لتعزيز الأمن والسلامة باعتبار أن العملية الأمنية تشاركية بين المواطن والشرطة.

سونا