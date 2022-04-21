موجهات لضبط عمل المنظمات الوطنية والاجنبية





دفع والى الخرطوم المكلف الاستاذ أحمد عثمان حمزة أمام مفوض العون الإنسانى الأستاذ خالد عبدالرحيم احمد عثمان في مستهل تكليفه بأولويات تتسق مع منهج حكومة الولاية للفترة المقبلة .

وتصدرت الأولويات بأن تقوم مفوضية العمل الطوعي بدورها كاملا في الرقابة على المنظمات الوطنية والاجنبية ومراجعة أداءها خلال الفترة السابقة وسحب الترخيص من أى منظمة لا تعمل تحت مظلة المفوضية، يلي ذلك تدريب الكوادر العاملة فى المجال الطوعي لإنجاح المشاريع التى تشرف عليها المفوضية دعماً للعمل المؤسسي لإنجاح الخطط والمشروعات التى يتم التخطيط لها من قبل وحدات الولاية والعمل على تقييم وتقويم المشروعات الخدمية لضمان إستمرارها فى خدمة المواطن .

من جانبه إستعرض مفوض العون الإنسانى اهم ملامح عمل المفوضية بالولاية والتى تختص بتنظيم عمل المنظمات والتدخل فى حالات حدوث الكوارث بالإضافة الى التنسيق بين الولاية والمركز لتوفير احتياجات العمل الإنساني في فترة السيول والفيضانات.

وكالة سونا