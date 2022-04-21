لقاء بين رئيس هيئة الأركان السوداني والملحق العسكري بالكويت





العلاقات الأخوية الطيّبة التي تربط البلدين الشقيقين وشعبيهما، كان في مطلع اللقاء.

بحث رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين، مع الملحق العسكري بسفارة دولة الكويت مبارك فهد،تفعيل بروتوكولات التعاون المشترك بين الجيشين والعمل على نقل وتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة المشتركة.

والخميس، التقى محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بمكتبه بمباني هيئة الأركان بالخرطوم بمبارك فهد الهاجري الملحق العسكري بسفارة دولة الكويت بالسودان.

وثمّن الحسين، الأدوار الكبيرة التي ظلّت تضطلع بها دولة الكويت لدعم أمن واستقرار السودان كما تبادل الطرفان الإهداءات على شرف الزيارة.

باج نيوز