البرهان: الخروج من الأزمة السياسية يتطلب وحدة الصف الوطني





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الخروج من الأوضاع السياسية الراهنة التى تمر بها البلاد، يتطلب وحدة الصف الوطني، والاتفاق على حوار شامل بين السودانيين، للتوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزماتها.

واطلع خلال لقائه، بمكتبه اليوم، بوفد رؤساء الأحزاب والفصائل الموقعة على ميثاق الوحدة الاتحادية، على محتوى المبادرة التي أطلقها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني، والتي قام بإعدادها الأحزاب والفصائل الاتحادية الموقعة على ميثاق الوحدة الاتحادية لحل الأزمة السياسية الراهنة وجمع الصف الوطني.

وناقش رئيس مجلس السيادة مع الوفد، المحاور والرؤى التي حملتها المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية، معرباً عن أمله في أن تساهم المبادرة في تعزير وحدة السودانيين، بما يدفع بأجندة الحوار الوطني، للخروج من الوضع الراهن، الذي تمر به البلاد.

وكالة سونا