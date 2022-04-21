إسحق أحمد فضل الله: لمن يفهم





والبشير الثلاثاء نهاراً ينهض من سريره في المستشفى و يطوف على المرضى

× .. خطوات … مجرد خطوات داخل المبنی ذاته لكن الخطوات تصبح خبراً دويّه يغطي السودان …

يغطي … لأن حجم الخبر هو حجم صاحبه .

و الثلاثاء إفطار الإسلاميين

و دون أن يدعو أحد أحداً … المشهد في متنزه الرياض كان هو …

كان شيئاً ترسمه طرفه شيوعية … و الطرفة تحكي أن الشيوعي يطلب من صديقه إرسال صورة لحشد الإفطار

و هذا يرسل الصورة

و الأول يرد بقوله صارخاً

: – أنا قلت ليك رسِّل لي صورة حشد إفطار الكيزان … ترسِّل لي صورة يوم عرفة ؟؟

و شيء آخر كان يرسم صورة الحشد …

التأمين …

فالتامين كان ثلاث دوائر بعضها داخل بعض

ثم ( أذرع المروحة ) بحيث إن توزيع قوة التأمين كان إمتدادها هو

جنوباً … كان الإمتداد يمتد حتى مستشفى الساحة

و شرقاً … حتى عبيد ختم

و غربا حتى المطار

و الشمال له غطاء يناسبه

و …

إفطار … مجرد إفطار لكن كل حدث يكتسب حجمه من حجم صاحبه

و إفطار في اليوم ذاته في عشر مدن و الحشد الإسلامي في كل مكان هو .. هو ..

و بقية المدن تُمنع من إقامة إفطارها الثلاثاء …

……….

و الإفطار و الإفطارات و التأمين الغريب الدقيق أشياء كلها رسائل يبعثها الإسلاميون للجميع حتى يعرف كل أحد حدوده … و يعمل حسابه

و الرسائل ما يصنعها هو شعور الإسلاميين (العقول المتمرسة أن بعض الجهات لن تستسلم للهزيمة خصوصاً من جهة محظورة محاصرة تُقاتِل العالم كله

و الإفطارات المتتابعة التي سبقت إفطار المتنزه كانت تأتي متقطعة بحساب مقصود

حساب يقول لكل جهد إن الإسلاميين لا يطاردون أحداً .. لكنهم لا يهربون من أحد …

الإسلاميون قادتهم يرسلون الرسائل و قاعدتهم ترسل الرسائل …. لأنه لا أحد يريد البديل … فالعقول إن لم تتحدَّث تحدَّثت الأيدي …

و الإسلاميون يعرفون و يجيدون قراءة الأحداث قبل وقوعها

و منها إفطار قوش الذي كان يقام نصف مُغطى في القاهرة يقام اليوم الخميس و من يكرع المثلجات هناك هم كل جهات الدائرة السياسية

و كأن (سيرة ) قوش تأتي بمناع

و مناع يهبط القاهرة أمس قادماً من دبي و يرسل إلى شقيقه في الخرطوم و الشقيق يتَّجِه إلى هناك اليوم ..

و القاهرة و قوش أشياء تأتي باسطنبول و القاهرة و الخرطوم و الحلف الذي ينسج الآن ..

و الأحلاف تعني الشعور بشيء قادم

و الشعور هذا يطلق الآن الأحلاف و آخرها موسي هلال و برمة و … حزب

و التيار الإسلامي العريض يقيمه الجزولي و رزق .. حزب

و الشيوعي يقيم حزباً أبرز أهله محمد نور و الحركات التي ترفض العرب و الإسلام

و الأحزاب الآن ثمانون

و حزب آخر يبدأ العمل فعلاً ..

خزب المغسة …

ففي الأسابيع الأخيرة الظاهرة الأعظم كانت هي أن الناس تشرع في الرد

و الناس تصنع ظاهرة ( جلد ) تسعة طويلة …. جلد في كان كل مكان و تحت الكاميرا .

و المواتر إختفت .. و المتاريس إختفت

و الفجور المستفز على المواقع ظاهرة تختفي

و ظاهرة حلق الشعر المفلفل … تنتشر و تصبح إصبعاً يهزه الناس في وجه قحت …

…..

و أول الأسبوع نقول إن قحت سوف تطلق من السجن

و هذا يقع ..

و قلنا إن الأمر يصبح هو … أن قحت هي أصابع تنهب و أن من إعتدت عليه قحت على أمواله فليتَّجه إلى الشرطة ليُقدِّم بلاغاً مثل ما يُقدِّمه ضد لص نهبه في الطريق

و قلنا إن هذا يعني أن موجة هائلة من الإعتقالات بتُهم جنائية سوف تنطلق

و أن موجة هائلة من الهروب سوف تنطلق

و ما نعرفه عن الجهات الأمنية يقول إن موجة هائلة من التأمين سوف تغلق المطارات و الحدود و أن المراكز الألف للدخول و الخروج سوف تتلقى على قوائم بالمحظورين من السفر

………

و معذرة ….. هذا كله يمنعنا من الوصول إلى الشخصيات الإثنتي عشرة التي تدير خراب السودان منذ أربعين سنة …

و التي تخشى البشير و قوش

و التي هي من صنعت قحت ..

و من الطرائف أنه لما طلب المرحوم أحمد علي الأمام من أحدهم دفع زكاة أمواله للدولة قال

أنا لست مسلماً … و أنا أطلب منكم إعطائي أنا من الزكاة …

المهم أن المجموعة هذه تُدبِّر الآن ما هو شر من قحت …

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الخميس/٢١/إبريل/٢٠٢٢