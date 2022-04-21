شاهد بالفيديو.. الكوميديان “عوض شكسبير” يفجر مفاجأة داويّة بشأن مسلسل “سكة ضياع”





فجر الكوميديان السوداني “عوض شكسبير” مفاجأة داويّة، باتهامه لمُنتجي مسلسل “سكة ضياع”، الذي يعرض حالياً في شهر رمضان، بسرقة فكرته، مؤكداً بأنه المؤلف وصاحب الفكرة.

وقال “شكسبير” في مقطع فيديو مسجل، بأنه سبق أن فكر في انتاج فيلم باسم (حبل السر) وأعلن عنه في مؤتمر صحفي، ولكنه لظروف خاصة لم يُقدم.



وأضاف “شكسبير” في وقت لاحق حضر لي أحد أبطال مسلسل “سكة ضياع” الحالي، وطلب مساعدة في انتاج مسلسل، وعرضت له الفكرة كاملة لأكثر من 5 ساعات، فوجئت بعدها بأن فكرته تم تنفيذها كما هي، في مسلسل (سكة ضياع) مطالباً بحقوقه الأدبية، مؤكداً صحة معلوماته.

وطالب “شكسبير” على صفحته بفيسبوك، بمناظرة جادة بينه وبين الشاعر والمخرج هيثم الامين، حول احقية فكرة وتأليف مسلسل (حبل السر) سكة ضياع.

مضيفاً: (ولقد صبرت كثيرا)، فقط نريد اثبات الحق واعادة الحقوق لاهلها وماهكذا تساق البعير ياصديقي احمد الجقر، (وفق قوله)

الخرطوم: (كوش نيوز)