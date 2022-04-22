رئيس مجلس السيادة: الخروج من الأزمة السياسية يتطلب وحدة الصف الوطني





أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الخروج من الأوضاع السياسية الراهنة التى تمر بها البلاد، يتطلب وحدة الصف الوطني، والاتفاق على حوار شامل بين السودانيين، للتوصل إلى إتفاق يخرج البلاد من أزماتها.

وإطلع سيادته خلال لقائه، بمكتبه، وفد رؤساء الأحزاب والفصائل الموقعة على ميثاق الوحدة الإتحادية، على محتوى المبادرة التي اطلقها رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني، والتي قام بإعدادها الاحزاب والفصائل الاتحادية الموقعة على ميثاق الوحدة الاتحادية لحل الأزمة السياسية الراهنة وجمع الصف الوطني.

وناقش رئيس مجلس السيادة مع الوفد، المحاور والرؤى التي حملتها المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية،معربا عن أمله في أن تساهم المبادرة في تعزير وحدة السودانيين، بما يدفع بأجندة الحوار الوطني، للخروج من الوضع الراهن، الذي تمر به البلاد.