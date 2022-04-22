شاهد: الشاعرة نضال توضح حقيقة الفيديو الضجة الذي جمع بينها والبشري لحظة (قطيعتهم) في مصور البرنامج





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله البشري ونضال حسن الحاج لحظة قطيعتهم في مصور البرنامج خلال بث حلقة أمس من برنامج قهوتنا.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز )فقد أثار الفيديو المتداول ضجة بمنصات التواصل حيث فكر متابعي البرنامج إنهم بالفعل كانوا يقطعون في المصور ولكن كان البشري ونضال يمهدان لطرح موضوع الحلقة .

حيث كتبت نضال على حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك ” معلقة على الفيديو الضجة قائلة