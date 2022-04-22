شاهد بالفيديو: اغاني واغاني 2022 | الحلقة العشرون 20





أغاني و أغاني – ٢٠٢٢

( ٢٠ )

فجعت الأوساط الموسيقية و الفنية هذا العام برحيل الموسيقار و الملحن الكبير يوسف القديل ، و الفقيد الرحيل يوسف القديل من الملحنين القلائل الذين سلكوا طريق الكبار و قدم ألحاناً متنوعة كيفاً و متعددة كماً و تعاون مع أغلب جيل الشباب و تظل تجربته مع الفنان الكبير الراحل المقيم محمود عبدالعزيز هي الأبرز في مسيرته ، رحمهما الله و غفر لهما و أسكنهما فسيح جناته .



( الدمعة لو غلبا النزول ) من كلمات الشاعرة الأستاذة إبتسام قجة و من ألحان الموسيقار الراحل يوسف القديل ، إستهل الفنان الشاب شكرالله عزالدين حلقة هذا المساء و التي كانت بمثابة الاحتفاء بتجربة الموسيقار الراحل و هي لفتة تستحق التقدير من أدارة البرنامج و فريق الإعداد .

في ثاني أغنيات حلقة الوفاء و العرفان للراحل المقيم الموسيقار الراحل يوسف القديل قدم لنا الفنان الشاب عاطف السماني من كلمات الشاعر الصادق بشير و من ألحان الموسيقار الراحل يوسف القديل أغنية ( تعال نودع الأحزان ) ، و كان عاطف السماني قد أرتدى قميصاً حمل صورة الفقيد الراحل في لفتة وفاء و إمتنان لفقيدنا العظيم .

تعب الريدة من كلمات الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم و من ألحان الراحل المقيم الموسيقار يوسف القديل ، إستمعنا لها من الفنانة مكارم بشير ، و كان بالإمكان أفضل مما كان لو أن الفنانة مكارم بشير قدمت الأغنية بعيداً عن أسلوب أداء الفنان عمار السنوسي الذي يتملكها منذ بداياتها و لم تستطع التخلص منه أو الفكاك من تأثيره .

الفنان الشاب مامون سوار الدهب خاض تحدياً لم يستطع إجتيازه بنجاح حين أختار الغناء للفنان الراحل محمود عبدالعزيز و من ألحان الراحل المقيم الموسيقار يوسف القديل ، و يبدو أن الفنان الشاب مأمون سوار الدهب و منذ ظهوره على الساحة الفنية ظل يقدم نفسه بذات الصورة التي تميل إلى المديح أكثر منه الغناء ، و هذا يعود إلى رضا ذاتي عن تجربته دون الإستماع إلى أيما أراء نقادة .

( كتر في المحبة ) من ألحان الموسيقار الراحل يوسف القديل التي وضعت إسمه في قائمة الملحنين و الموسيقيين العظام ، و هي أحد أجمل أعماله ، تغنت لنا بها هذا المساء الفنانة إنصاف فتحي .

الفنان الشاب محمود ديرير في ختام الحلقة و من كلمات حيدر البدوي و من ألحان يوسف القديل قدم لنا رائعة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ( الوداع ) .

غداً إن شاء الله نلتقي ،،،

كمال الزين