شاهد بالصورة.. البشير يظهر في صالة (الجيم) ومتابعون: (جهز لياقتك وتعال أعمل الريمونتادا يا بشة)





أظهرت صورة ملتقطة حديثاً ومتداولة على نطاق واسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الرئيس السوداني المعزول عمر حسن أحمد البشير وهو داخل صالة التمارين الرياضية (الجيم).

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تم التقاط الصورة للرئيس السابق من داخل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى علياء التي يتعالج بها الآن.

صورة البشير حققت أعلى نسبة تفاعلات وتصدرت قائمة الصور الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

واختلفت أراء المعلقون ما بين معجب بالصورة وبتعافي البشير وبلوغه الصحة وما بين ساخر من نشاطه المستمر بالمشفى هذه الأيام.

ورصدت محررة موقع النيلين أكثر التعليقات التي نالت إعجابات حيث كتب أحدهم: (يلا لياقتك وتعال أعمل الريمونتادا يا بشة) ويقصد بالريمونتادا العودة من بعيد.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين