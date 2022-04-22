حول اتهام شركة الكهرباء في السودان بسرقة المواطنين
هنالك إتهام (حايم) بأن قطاع الكهرباء يعمد لتقليل الجهد الى حوالي 170 فولت لكي يظلم المستهلك و يزيد أرباح القطاع. و ذكر كاتب المقال بعض الامثلة ليثبت الإتهام.
من خلال خبرتي في تصميم العدادات و تصميم و تنفيذ الخوارزميات المستعملة في القياسات أوضح لكم طريقة قياس ال energy … و آخذ لكم العداد السوداني كمثال:
– تقسم الثانية الواحدة الى حوالي 3 الف قسم حيث أن الزمن لكل قسم= dt
– بعد كل dt ناخذ قراءتين. إحداهما للتيار i و الاخري لفرق الجهد v
– اي ان ال
Sampling frequency= 3k samples/sec (approx)
– نحسب القدرة power الانية i×v و منها الطاقة المستهلكة خلال الزمن dt
de= i×v×dt
و عليه تحسب الطاقة الكلية
E= Sum(i×v×dt)
– لا توجد اي افتراضات لقيمة rms لفرق الجهد او غيره.
– القراءات في حالتي ال 230 فولت و ال 170فولت تقع داخل نطاق العمل الفعلي للعداد dynamic range
– الخطأ في قراءات العدادات لا تتعدي 1%. العداد السوداني مثلا لا يزيد الخطأ فيه عادة عن 0.2% (سالب او موجب).
– يقيس العداد الطاقة المستهلكة دون أن يتأثر بالقيمة الفعلية لفرق الجهد.
قصدت هذا التفصيل لتوضح عدم صحة الاتهام بان تقليل الجهد يؤدي الى ظلم المستهلك للكهرباء.
22 أبريل 2022
بروفيسور – شريف فضل بابكر