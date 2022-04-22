حول اتهام شركة الكهرباء في السودان بسرقة المواطنين





هنالك إتهام (حايم) بأن قطاع الكهرباء يعمد لتقليل الجهد الى حوالي 170 فولت لكي يظلم المستهلك و يزيد أرباح القطاع. و ذكر كاتب المقال بعض الامثلة ليثبت الإتهام.

من خلال خبرتي في تصميم العدادات و تصميم و تنفيذ الخوارزميات المستعملة في القياسات أوضح لكم طريقة قياس ال energy … و آخذ لكم العداد السوداني كمثال:

– تقسم الثانية الواحدة الى حوالي 3 الف قسم حيث أن الزمن لكل قسم= dt

– بعد كل dt ناخذ قراءتين. إحداهما للتيار i و الاخري لفرق الجهد v

– اي ان ال

Sampling frequency= 3k samples/sec (approx)

– نحسب القدرة power الانية i×v و منها الطاقة المستهلكة خلال الزمن dt

de= i×v×dt

و عليه تحسب الطاقة الكلية

E= Sum(i×v×dt)

– لا توجد اي افتراضات لقيمة rms لفرق الجهد او غيره.

– القراءات في حالتي ال 230 فولت و ال 170فولت تقع داخل نطاق العمل الفعلي للعداد dynamic range

– الخطأ في قراءات العدادات لا تتعدي 1%. العداد السوداني مثلا لا يزيد الخطأ فيه عادة عن 0.2% (سالب او موجب).

– يقيس العداد الطاقة المستهلكة دون أن يتأثر بالقيمة الفعلية لفرق الجهد.

قصدت هذا التفصيل لتوضح عدم صحة الاتهام بان تقليل الجهد يؤدي الى ظلم المستهلك للكهرباء.

22 أبريل 2022

بروفيسور – شريف فضل بابكر