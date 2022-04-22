شاهد بالفيديو.. لأول مرة الإعلامية السودانية شهد المهندس تظهر في مقطع وهي تتتمايل وتقدم فاصل من الرقص وتصيب متابعيها بالدهشة





أثارت الإعلامية السودانية الشهيرة شهد المهندس دهشة رواد ومتابعي منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان.

وبحسب رصد محررة موقع النيلين فقد ظهرت المهندس وعلى غير عادتها في مقطع فيديو لاقى تفاعلات كبيرة وهي تغني وترقص مستخدمة تطبيق (تيك توك) الشهير.

حيث ظهرت نجمة قناة النيل الأزرق وسودانية 24 السابقة وهي تغني من أحد الفنانيين الغربيين وتردد الأغنية التي ظهرت وهي حافئة لها.

بل وزادت على ذلك بتمايلها وحركتها مع الأغنية التي يبدو أنها من الأغاني المحببة للإعلامية والمذيعة شهد المهندس.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين