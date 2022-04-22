صحفي بالخرطوم يروي حادثة نهبه وتهديده بالقتل: حاصرني 15 شخص بالمسدسات والسواطير والعصي





هاجمت عصابة مسلحة الصحفي بموقع (سلا نيوز) عمار حسن، وقامت بنهب دراجته النارية (موتر) ، ومبلغ 75 ألف جنيه، وهددته بالقتل مستخدمة مسدسات وسواطير.

وظل مواطنو الخرطوم يشكون بصورة يومية من التنامي المستمر لمعدلات الجريمة التي تقوم بها عصابة (9 طويلة) المنظمة، وتدل على فشل السلطات الأمنية في حماية السكان.

وقال الصحفي عمار حسن لـ (سلا نيوز) إن حادث الاعتداء وقع نحو الساعة 11 صباح الخميس عندما خرج من منزله بأمدرمان الثورة 29، وفي شارع الثورة 26 ظهر له 10 من أفراد العصابة 9 طويلة، وهم يحملون السواطير والعصي. وأضاف “لحظتها حاولت الرجوع للخلف وحينها برز له 5 آخرون، حيث تم حصاري في شكل صندوق، وتم الهجوم بالضرب، وتم ضربي، ولحظتها تم سحب الموتر وهرب به شخصان، وانهال بقية العصابة بالضرب العنيف بجوار الشارع”.

وأضح عمار أنه قاوم أفراد العصابة عندما حالوا نهبه هاتفه، وعندما فشلوا لاذوا بالفرار.

وأكد عمار تدوينه بلاغاً بقسم شرطة غرب الحارات تحت الرقم 1659 تحت المادة 174، توطئة لقيام السلطات الشرطية بمتابعة ملف الحادث.

وقال عمار إن مجموعات النهب (9 طويلة) صارت ظاهرة منتشرة بغرب الحارات، ونشطت على مدار الساعة، وتقوم بعمليات نهب المواطنين وتدلل على التقصير والفشل الواضح من قبل قوات الشرطة تجاه واجباتها في حماية المواطنين.

بدورهم، أوضح مواطنون لـ (سلا نيوز) أن ما تقوم به السلطات الأمنية تجاه الثوار، وضربهم أثناء الاحتجاجات لو قامت به تجاه عصابة 9 طويلة لحسمتها بصورة نهائية.

الخرطوم: سلانيوز