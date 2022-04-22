وكيل الخارجية يطلع مجلس الأمن على مقترحات الحكومة بشأن عمل (اليونيتامس)





التقى وكيل وزارة الخارجية المكلًف، السفير نادر يوسف الطيب برئيسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، المندوبة الدائمة لبريطانيا باربرا وودورد.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها السيد الوكيل المكلف حالياً إلى نيويورك، حيث قدّم للمندوبة البريطانية شرحاً حول تطورات الأوضاع الحالية في السودان وتناول مضامين المصفوفة السودانية التي تسلمتها رئاسة مجلس الأمن، والتي تتضمن الأولويات والمقترحات التي أعدتها الوزارات والمؤسسات الاتحادية ذات الصلة، والرامية إلى توجيه عمل بعثة “اليونيتامس” خلال المرحلة المقبلة بما يتطابق مع المِلكية الوطنية لعمل البعثة.

من جانبها، رحّبت المندوبة الدائمة البريطانية بمقترحات السودان وقالت إنها ليست بعيدة عن عمل مهام اليونيتامس، وأكّدت أنها ستضع في الاعتبار ما جاء في المصفوفة خلال مناقشة التجديد الدوري لتفويض يونيتامس في يونيو المقبل، مشيرةً إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع السودان من أجل ضمان أن يكون عمل البعثة داعماً ومسانداً للسودان خلال هذه المرحلة الانتقالية وصولاً بها لغاياتها المرجوة بإجراء انتخابات في البلاد.

سونا