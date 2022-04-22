مُدير معبر أرقين يُوَضِّح أسباب اندلاع الحريق بالمعبر





كشف مُدير معبر أرقين الحدودي بالولاية الشمالية، مبارك داؤود عن نشوب حريق استمرّ ساعتين في شاحنة مصرية نهار أمس الأول الثلاثاء وتمدُّده نحو شاحنة أخرى بمكان كشف البضائع جنوب غرب المعبر.

وأوضح داؤود في تصريح لـ(السُّوداني) أن أسباب اندلاع الحريق تعود إلى تسلُّل النيران من داخل مطبخ إعداد الطعام بالشاحنة إلى البضاعة المُحمّلة بالشاحنة نفسها.

وقال إنّ النيران أحرقت الشاحنة وبضاعتها بشكل كامل وتَمدُّدها نحو شاحنة أخرى لتتم السيطرة عليها وإنقاذها وبضاعتها في الحال، ونبّه إلى أن إطفاء الحريق تمّ بتضافر جهود جميع إدارات المعبر خاصةً مطافئ الجانب المصري بعد اتصاله بها وإنقاذها للموقف.

وشكا داؤود من عدد من المشاكل التي يعاني منها المعبر كانعدام عربة إطفاء للحرائق وضعف البنية التحتية كتهالك المباني وانعدام البوابات للمعبر إضافة لشُح المياه وغيرها من الاحتياجات الضرورية لإدارات المعبر المختلفة.

وردّاً على سؤال ( السُّوداني) عن أنواع البضائع التي قضى عليها الحريق وحجم الخسائر التي خلّفها؟ قال داؤود إن البضائع التي التهمتها النيران متنوعة تتمثل في كل من ملبوسات الأعياد، ومُستلزمات التجميل والأواني المنزلية، أما حجم الخسائر جارٍ حصرها حتى الآن بواسطة إدارة الجمارك التي ستعلن عنها بعد اكتمال عملية الحصر