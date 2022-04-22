في عملية نصب واحتيال.. سعودي في تبوك يفقد 400 ألف ريال في دقائق.. والبنك: الحوالة صحيحة





لم يتوقع أحد المواطنين في منطقة تبوك أن يكون ضحية لعملية نصب واحتيال تعرض لها خلال دقائق كلفته مبلغ 400 ألف ريال.

وقال المواطن، “فضل عدم ذكر اسمه” لـ “أخبار 24″، إنه تقدم لأحد المواقع الشهيرة الخاصة لاستئجار العمالة المنزلية بالشهر، وأثناء إتمام الطلب تفاجأ بأن النظام قد خرج عن الخدمة.

وأضاف أنه بعدها بدقائق أتاه اتصال من رقم ثابت يفيده بأن الموقع والنظام خارج عن الخدمة ويريد إتمام الطلب يدويًّا ليتفاجأ مرة أخرى بأنه تم تنشيط “مستفيد مؤسسة” على حسابه البنكي وتحويل مبلغ ٤٠٠ألف ريال من حسابه إلى حساب تلك المؤسسة.

وأكد أنه قام على الفور بإبلاغ البنك الذي أفاد بأنه سوف يتتبع الحوالة إلا أن البنك كان رده بعد أسبوع أن الحوالة تمت بطريقة صحيحة وإذا كان لديه اعتراض على الحوالة فعليه مراجعة الجهات الأمنية، مؤكدا أن المحتال قام بتهديده إذا فعل أي شيء.

اخبار 24