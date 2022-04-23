جماعة أنصار السنة المحمدية تكرم 85 حافظا في إفطارها السنوي





كرمت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان 85 حافظا من طلاب الجامعات ختموا حفظ القرآن الكريم ضمن دورة مشروع العمر الرابعة التي نظمتها الجماعة برعاية الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم الرئيس العام للجماعة بالسودان، وذلك يوم الجمعة 21 رمضان 1443ه بمجمع الفتح الإسلامي بالصحافة

كما شهد برنامج الإفطار السنوي الذي أقامته الجماعة ختام الدورة القرآنية التاسعة التي شارك فيها 160 طالبا من طلاب الجامعات السودانية.

وأوضح الأستاذ عبد الرحمن موسى آمين أمانة التعليم العالي أن مشروع تحفيظ القرآن الكريم في الجماعة يشمل الخرطوم وجميع الولايات، مؤكدا أنهم سيواصلون حتى يكون القرآن ديدن طلاب الجامعات لنبني المجتمع على بناء سليم قائم على كتاب الله جل وعلا، متوجها بالشكر للقائمين على أمر الجماعة وداعمي هذه الدورات وإدارتها من المشايخ والاداريين.

وأكد الأستاذ عبد المنعم صالح عبده الأمين العام للجماعة ان هناك إقبالا كبيرا من طلاب الجامعات على حفظ كتاب الله، حيث اقامت الجماعة أكثر من ثماني دورات في هذا العام فقط، مشيدا بالهمة العالية للطلاب الملتحقين بالدورات التي شملت الخرطوم ونيالا وعطبرة والأبيض، وغيرها، موضحا أن هذه الدورات تمثل نموذجاَ للتنوع والوحدة للوطنية لا يوجد في أي مكان، حيث يمثل الملتحقون بهذه الدورات مختلف أنحاء السودان.

وأكد الأمين العام أن الجماعة تؤمن إيمانا قاطعا ان أس الإصلاح والتغيير هو التربية والتعليم التي تعتبر من أنجع الوسائل في تغيير الشعوب والمجتمعات، وأنها لا تتعجل تحقيق النتائج أسوة بدعاتها الذين صبروا وقدموا دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة حتى أثمرت دعوتهم وآتت أكلها.

ودعا الأستاذ عبد المنعم صالح منسوبي الجماعة لتقديم الخير والتكافل والتراحم للمجتمع السوداني في هذه الظروف الصعبة، وأن يكونوا أنصارا للحق أينما كان، بعيدا عن التحزب والجهوية والعصبية.

الخرطوم فى 22-4-2022 (سونا)