



ما الشي الذي وجدته حكومة الإنقاذ الوطني عام 1989م ودمرته؟ 🤨

هل تعلم ان في عهد الديمقراطية الثانية 86 إلى 1989م.

📌كان السودان يعيش علي المعونة الأمريكية والإغاثة.

📌 كانت المكالمة الهاتفية بالصف (دار الهاتف ) تمشي الصباح لانتظار المكالمة لابلاغ خبر الي الولايات.

📌 اختفت بعض الغابات لهجوم المواطنين عليها و تحويل أشجارها الي حطب للطهي.

📌 كان يستخدم زيت الطعام المستعمل كزيوت للسيارات لانعدامها.

📌 البنزين بالصفوف اسبوع علي الاقل وعدد 2 جالون فقط في الاسبوع. (رغم قلة عدد السيارات آن ذاك).

📌 السفر عبر القطار او اللوري و بعض الولايات عبر الوديان يصل المسافر بعد 6 او 7 ايام.

📌 لم يتم اضافة اي انتاح في الكهرباء منذ خروج الإنجليز الي عام 89م و كانت الكهرباء في المدن الرئيسة فقط وكانت ٢٠٠ ميقا واط (سد مروى ينتج ١٢٥٠ ميقا واط، زادت الإنتاج الي ٤ الف ميقاواط.

📌 كانت تمتلك سودانير عدد طائرتان الأولى بونج و الثانية فوركس.(امريكية الصنع)

📌 لاتوجد غير مستشفى الخرطوم و بحري وامدرمان فقط زادتهاالي( ٤٥٠) مستشفى

📌 الجامعات أربعة جامعات و معهد جامعة الخرطوم و القاهرة الفرع والجزيرة و امدرمان الإسلامية ومعهد الكليات التكنولوجيا(٥) وتقبل ٥ الف طالب الان (١٢٢) مؤسسة تعليم عالي تستوعب نصف مليون طالب.

📌عدد الكباري اثنان في عهد عبود كبرى شمبات في عهد نميري كبرى كوبر عهد الإنجليز كبرى امدرمان كبرى بحري القوات. المسلحة (جميع الكباري في ظل الحكم العسكري او الإنجليز( ٤) فقط )

الإنقاذ شيدت (٧٦) كبرى.

📌 رغيف الخبز بالصفوف يصنع بدقيق الإغاثة الإنسانية واغلبه منتهي الصلاحية.

تركته الإنقاذ ب١ج الرغيفة الان ب ٣٥ج

📌 في عهد الصادق المهدي تم استيراد اللحوم من استراليا (وزير التجارة ابو حريرة).

بنت الإنقاذ مسآلخ عالمية تصدر لحومها للكويت، الأردن، مصر وغيرها.

📌 توقفت مصانع السكر وكانت الأسر الغنية فقط التي تمتلك سكر مكعبات و بقية المواطنين يشربون الشاي بالبلح و حلاوة دربس.

شيدت الإنقاذ مصنعين للسكر

وصل إنتاج السكر في اخر عام ٣٥٠ الف طن.

في ظل حكومة قحط وصل الإنتاج الي ٥٠ طن فقط، نقص ٣٠٠ الف طن.

📌 كل الشوراع المسفلته منذ عهد الإنجليز لا تتجاوز 3000 كيلو

شيدت أطول طرق منها القارية (قسطل ارقين يربط مصر بالسودان وطريق كسلا اسمرا، والقضارف إثيوبيا، وطريق ربك الجبلين الرنك وأهمها طريق الإنقاذ الغربي وأم درمان بارا الأبيض

م تنسى طريق ام درمان دنقلا.

📌 سقطوط معظم مدن جنوب السودان علي يد التمرد حتى وصل التمرد علي مشارف كوستي.

📌 لا يوجد ولا بئر نفط منذ عهد الإنجليز إلى عهد الصادق المهدي.

طبعا دي معجزة الإنقاذ في الارض والتحدي الأكبر

اول سفينة نفط تصدر كان عام ١٩٩٩م حتى وصل إنتاج النفط الي٣٥٠ الف برميل يومياً.

📌 ظهور النهب المسلح في المناطق الطرفية في دارفور

وكان نتيجة لتسليح حكومة الصادق المهدي للقبائل العربية ضد غير العربية، وفي عام ١٩٨٧ كان حادثة حرق قطار الضعين وموت جميع ركابه من قبيلة الدينكا حتى تفحمت اجسادهم وشبعت الكلاب من لحم الإنساني المشوي، تعد أكبر قضية لانتهاك حقوق الإنسان في حكومة الصادق المهدي.

📌 الحزام الاخضر يبدأ من منطقة السوق المركزي و يعتبر نهاية السكن بالخرطوم.

جعلت منه حكومة الإنقاذ منطقة سكنية درجة أولى سعر قطعة الأرض فيها يعادل فيلا في واشنطن.

📌 الجيش السوداني لا يمتلك زخيرة لمجابهة التمرد. ولا يصرف غير لبسة و بوت كل 5 سنة

جاءت الإنقاذ وطورته حتى صار يمتلك اسطولا لسلاح الجو يمتلك السوخوي ٣٥ والابابيل وبنت مصانع للتسليح الحربي تنتج الدبابات التي فازت في معرض دبي للتصنيع العسكري.

وامتلك الجيش السوداني مصانع للمهمات العسكرية من (الزرارة القميص حتى الدبابات و الطائرات).

📌 لا توجد فضائية غير قناة السودان.

وصل عدد الفضائيات في عهدها لأكثر من( ٢٠) قناة..

والاذاعات ل (٣٥) إذاعة.

📌 احد اعضاء مجلس رئاسة الدولة في عهد المدنية الثانية قام بسرقة الإغاثة (الصلصة).

الإنقاذ حققت شعارها في ظل الحصار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) ففي عهد وزير الزراعة المرحوم البروفيسور أحمد علي قنيف صدر السودان القمح للسوق العالمي.

📌 26 مليار جنيه تم اخذها من خزينة الدولة كتعويض ل ال المهدي (حيث كانت الدولة تعيش علي المعونات والهبات ).

📌 الصليب الأحمر قام بإنقاذ فرقة من الجيش السوداني كانت محاصرة لمدة 6 شهور من قبل التمرد لانها كانت لا تملك زخيرة لرد العدوان.

وهل سمعتم بأن العسكري بنطلونه مرقع مثل (جلابية الدرويش)

📌 تعطل الأسطول البحري لهيئة المواني البحرية (عدد 11 باخرة ) سودان نايل .

لأنه ماكناتها كلها صناعة امريكية (كاتيلبيرل)

بسبب حكام اليوم عملاء الغرب أمثال عمر قمر الدين الذي اعترف فيه بعمالته ضد البلاد وانه من كتب تقارير ساهمت ف وضع السودان ف قائمة الإرهاب) بسببها حرم السودان من قطع الغيار لكل اسطوله.

📌 لا يوجد مطار بمعناه (مطار الخرطوم عبارة عن مدرج دون وجود اي صالة للاستقبال او المغادرةللمسافرين )

الإنقاذ شيدت عدة مطارات عالمية، مطار الشهيد صبير ف الجنينة، مطار الأبيض، كادقلي، مروى، كنانة وغيرها)

📌 انعدام الصابون ( خروج مظاهرات مردده يا الصادق اب نخرة لا صابونة لا ظهرة ).

،في عهد الإنقاذ تدخل السوبر ماركت تجد مئات الأنواع من الصوابين، شئ محلي واخر مستورد.

حتي لا ننسى والمشكلة ان الناس ما عندها شي غير النسيان ، لكن قلنا نذكركم بمن هو الُمدمِر ومن هوالمُعمِر؟

ليت قحط (تعمر ١٪) مماعمره الكيزان

هذه حقائق مثبته واي شخص يقارن* 👆

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