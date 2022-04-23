شاهد بالفيديو.. خبيرة التجميل السودانية الشهيرة سوسن الخفجي تفاجئ الجميع: (والله العظيم ما عندي عربية وبركب ركشتات وتك تك)





فجرت خبيرة التجميل السودانية الشهيرة سوسن الخفجي مفاجأت كبيرة خلال استضافتها عبر برنامج (الفار) الذي يقدمه الصحفي أحمد دندش.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن أول المفاجأت التي كشفت عنها والدة الإعلامية الشهيرة لوشي هو عدم امتلاكها لسيارة.

ليتفأجا محاورها قبل الجمهور المتابع على الشاشة ومواقع التواصل الاجتماعي, حيث ذكرت الخفجي أنها تقضي مشاويرها عبر استئجار وسيلة النقل المتواضعة (الركشة).

كما أكدت أنها عاشت حياة بسيطة إبان إقامتها بمدينة ود مدني, وذكرت أنها ركبت كل وسائل المواصلات من حافلات وركشات إضافة إلى التك تك.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين