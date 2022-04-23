مجلس الأمن: مقترحات السودان بشأن عمل “يونيتامس” ليست بعيدة عن مهام البعثة





التقى وكيل وزارة الخارجية المكلًف، السفير نادر يوسف الطيب برئيسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، المندوبة الدائمة لبريطانيا باربرا وودورد.

وجاء اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها الوكيل المكلف حالياً إلى نيويورك، حيث قدّم للمندوبة البريطانية شرحاً حول تطورات الأوضاع الحالية في السودان، وتناول مضامين المصفوفة السودانية التي تسلمتها رئاسة مجلس الأمن، والتي تتضمن الأولويات والمقترحات التي أعدتها الوزارات والمؤسسات الاتحادية ذات الصلة، والرامية إلى توجيه عمل بعثة “يونيتامس” خلال المرحلة المقبلة بما يتطابق مع المِلكية الوطنية لعمل البعثة.

من جانبها، رحّبت المندوبة الدائمة البريطانية بمقترحات السودان، وقالت إنها ليست بعيدة عن عمل مهام يونتامس، وأكّدت أنها ستضع في الاعتبار ما جاء في المصفوفة خلال مناقشة التجديد الدوري لتفويض يونتامس في يونيو المقبل، مشيرةً إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع السودان من أجل ضمان أن يكون عمل البعثة داعماً ومسانداً للسودان خلال هذه المرحلة الانتقالية وصولاً بها لغاياتها المرجوة بإجراء انتخابات في البلاد.

صحيفة الصيحة