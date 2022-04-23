(الثورية) تطرح مبادرتها لحل الأزمة السياسية على (الاتحادي الأصل)





التقى وفد من قيادة الجبهة الثورية برئاسة د. الهادي ادريس اليوم، بوفد من قيادة الاتحادي الديمقراطي الاصل مكون من محمد الحسن محمد عثمان الميرغني ومالك ضرار وعلي هاشم وعبد الرحمن محمد علي.

قدم وفد الجبهة الثورية تنويراً يتضمن رؤية الجبهة الثورية للوضع السياسي الراهن بالبلاد وكيفية الخروج من الازمة ، كما قدم الوفد شرحاً مفصلًا لبنود المبادرة ومصفوفة التنفيذ ودار نقاش حولها اتسم بالجدية والشفافية والمسؤولية.

من جانبه رحب حزب الاتحادي الديموقراطي الاصل بمبادرة الجبهة الثورية، وأشاد بها، وأكد على تطابق ما ورد فيها من قضايا وآليات للحوار مع رؤية الاتحادي الديمقراطي الاصل.

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار بعد دراسة أجهزة حزب الاتحادي الديموقراطي الاصل للمبادرة والرد عليها .

صحيفة الصيحة